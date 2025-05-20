Происшествия

Судебные приставы пошли на хитрость для поиска псковской бизнесвумен

Судебные приставы под прикрытием выявили должницу, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Федеральной службы судебных приставов по Псковской области.

«Жительница Пскова столкнулась с настоящим кошмаром при заказе кухонного гарнитура. Вместо долгожданного обновления интерьера она получила некомплектную мебель с повреждениями и многочисленными дефектами монтажа. Когда продавец отказался исправлять недостатки, женщине пришлось искать справедливость в суде», - рассказали в УФССП.

Рассмотрев материалы дела, суд обязал фирму допоставить все недостающие элементы, устранить все дефекты при сборке и выплатить клиентке 214 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Судебные приставы уведомили директора о возбуждении исполнительного производства надлежащим образом, однако женщина проигнорировала решение суда.

«Она уклонялась, скрывалась и игнорировала требование сотрудников, в связи с чем была объявлена в исполнительный розыск. Сотрудники межрайонного отделения по розыску должников, их имущества и детей пошли на хитрость. Под прикрытием заказали у должницы кухонный гарнитур, чтобы выйти на контакт с бизнесвумен. После двух встреч, когда псковичка уже начала обсуждать детали нового заказа, сотрудники поняли, что уже пор, и ей вручили требование явиться на прием к судебному-приставу исполнителю, а также разъяснили, что в случае неисполнения решения суда ее могут привлечь к уголовной ответственности по статье 315 УК РФ», - добавили в ведомстве.