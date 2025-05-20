Происшествия

Житель Великолукского района осужден за неоднократную неуплату алиментов

Житель Великолукского района осужден за неоднократную неуплату алиментов на содержание своего несовершеннолетнего ребенка, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Псковской области.

Приговором суда ему назначено наказание в виде исправительных работ сроком на 8 месяцев с удержанием 5% заработка в доход государства с применением положений статьи 73 УК РФ об условном осуждении.

В связи с тем, что назначенное судом наказание является чрезмерно мягким и не соответствует интересам несовершеннолетнего потерпевшего, государственный обвинитель обжаловал приговор в суд апелляционной инстанции.

Проверив материалы уголовного дела, выслушав позицию сторон, участвующих в суде апелляционной инстанции, судебная коллегия по уголовным делам Псковского областного суда согласилась с доводами государственного обвинителя, изложенными в апелляционном представлении, и изменила приговор суда первой инстанции в части отмены применения к лицу условного осуждения, постановив отбывать исправительные работы реально.