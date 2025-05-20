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Жительнице Островского района не выплатили пенсию ее умершего мужа

Уголовное дело возбудили в отношении материально-ответственного лица отделения «Почты России» в Острове из-за не выплаченной жительнице Островского района пенсии ее умершего мужа, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Псковской области.

Островская межрайонная прокуратура провела проверку по обращению местной жительницы, которая сообщила о недоставке ей на дом пенсии умершего супруга.

В ходе проверки установлено, что в отделение почтовой связи города Остров УФПС Псковской области из отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Псковской области в августе 2024 года поступило поручение на доставку женщине недополученной страховой пенсии в связи со смертью ее супруга в размере более 21 тысячи рублей. Но денежных средств женщина не получила.

В связи с этим Островской межрайонной прокуратурой внесено представление в адрес директора УФПС Псковской области филиала АО «Почта России», по результатам рассмотрения которого пенсионеру выплачена пенсия.

Кроме того, Островская межрайонная прокуратура вынесла постановление о направлении материалов проверки для решения вопроса об уголовном преследовании по факту присвоения неустановленным материально-ответственным лицом отделения почтовой связи Остров Островского почтамта УФПС Псковской области филиала АО «Почта России», вверенных ему денежных средств. По постановлению прокурора и материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации (присвоение).

Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в межрайонной прокуратуре.