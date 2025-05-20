Происшествия

Мусорные контейнеры горели на двух улицах в Пскове

Мусорный контейнер горел на улице Технической в Пскове 21 мая, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Сообщение о возгорании поступило в ведомство в 17:22. Предположительной причиной стало неосторожное обращение с огнем. Возгорание ликвидировали четыре специалиста МЧС России, была задействована одна единица техники.

Позднее, в 20:37, поступило сообщение о возгорании мусорного контейнера в мусоросборочной камере многоквартирного жилого дома на улице Западной в Пскове. Возможной причиной стало неосторожное обращение с огнем. Многоквартирный жилой дом огнеборцы спасли. К тушению привлекались четыре специалиста МЧС России и единица техники.