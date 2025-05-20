Происшествия

Осужденный за воровство в Псковской области мужчина похитил и насиловал девушку в Пушкине

Шесть лет колонии получил житель Пушкина, из квартиры которого полиция вызволяла 20-летнюю жертву надругательства. На скамье подсудимых мужчина оказался с букетом статей.

О приговоре 53-летнему мужчине 22 мая сообщила объединённая пресс-служба судов Петербурга. Пушкинский районный суд признал его виновным в похищении человека, насильственных действиях сексуального характера, изнасиловании, угрозе убийством и угрозе применения насилия в отношении полиции.

Согласно материалам, под утро 17 августа прошлого года нетрезвый подсудимый на Парковой улице, 40 в Пушкине приметил незнакомую девушку, силой вынудил посетить его квартиру на Сапёрной улице, где надругался над гостьей. Немногим позже восьми часов утра потерпевшую освободили полицейские. Насильник сдаваться не торопился. Суд установил, что он встретил сотрудников патрульно-постовой службы с ножом в руках. Мужчина угрожал убить девушку и направлял лезвие на полицейских.

Фигурант не признал вину. Суд приговорил его к шести годам колонии общего режима. По информации «Фонтанки», мужчина не впервые оказался в суде. В начале нулевых он попадался на разбое в Белоруссии, краже в Псковской области, а в 2012 году привлекался за умышленное причинение тяжкого вреда — снова в Белоруссии.