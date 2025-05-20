Происшествия

Скрывавшемуся во Пскове вору назначили исправительные работы

Псковский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении 40-летнего жителя города Пскова пытавшемуся скрыться от наказания, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города Пскова.

Установлено, что 31 марта 2024 года ранее судимый местный житель открыто похитил мобильный телефон и наушники.

17 мая 2024 года уголовное дело с обвинительным актом поступило в суд. 16 июня того же года подсудимый скрылся и его объявили в розыск.

21 апреля местонахождение подсудимого установили и заключили под стражу. 19 мая решением псковского городского суда подсудимого признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 УК РФ и назначили наказание в виде одного года исправительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства.