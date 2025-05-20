Происшествия

Псковского вора-рецидивиста посадят на 8 месяцев строгого режима

Ранее судимый пскович через месяц после освобождения из тюрьмы снова совершил кражу, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города Пскова.

Приговором мирового судьи судебного участка № 32 г. Пскова от 19 мая ранее судимого псковича признали виновным в совершении 8 преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 158 УК РФ.

В ходе судебного разбирательства установили, что мужчина 22 сентября, 25 октября, 18, 21, 23, 25 и 26 ноября, действуя умышленно, с целью незаконного обогащения, совершил хищение различных товарно-материальных ценностей и скрылся с мест совершения преступлений.

Согласно характеризующим данным мужчина неоднократно судим, последний раз освобожден по отбытию срока наказания в виде лишения свободы из исправительной колонии 13 августа.

Подсудимый в зале судебного заседания признал вину и раскаялся в содеянном, погасил материальный ущерб, явился с повинной и активно способствовал расследованию преступлений, имеет инвалидность и на иждивении находится один малолетний ребенок.

Суд первой инстанции окончательно назначил ему наказание в виде лишения свободы, с учетом части 2 статьи 69 УК РФ, на срок 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, поскольку в его действиях имеется рецидив преступлений и ранее он отбывал наказание в виде лишения свободы.

Приговор суда в законную силу еще не вступил.