Происшествия

Великолучанина осудили на 8,5 лет за хранение и сбыт каннабиса

Великолучанина приговорили к 8,5 годам колонии строгого режима за незаконный сбыт и хранение наркотиков, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Псковской области.

Прокуратура города Великие Луки поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступления по части 1 статьи 228.1 УК РФ и пункта «б» части 3 статьи 30 части 3 статьи 228.1 УК РФ, а именно в совершении незаконного сбыта наркотических средств и совершении покушения на незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере, а также на незаконный сбыт частей растений, содержащих наркотические средства, в значительном размере.

В суде установили, что 12 сентября 2024 года житель города Великие Луки при проведении в отношении него оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» продал имевшееся у него в наличии наркотическое средство каннабис (марихуанна) массой 0,94 грамма другому лицу.

Он же с 1 сентября по 21 ноября незаконно хранил у себя дома наркотическое средство каннабис (марихуанна) общей массой 44,04 грамма, что образует значительный размер, в двух полимерных свертках, тем самым подготовил их для дальнейшего сбыта. Запасы обнаружили и изъяли из незаконного оборота сотрудники полиции в ходе обыска квартиры.

Приговором Великолукского городского суда мужчину признали виновным и назначили ему наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.