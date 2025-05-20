Происшествия

Великолучанка подозревается в фиктивной постановке на миграционный учёт гражданки Республики Беларусь

Факт фиктивной постановки гражданки на миграционный учёт выявили на территории Великолукского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В апреле текущего года в одной из деревень на территории Великолукского района безработная местная жительница, 1972 года рождения, осуществила фиктивную постановку на миграционный учет гражданки Республики Беларусь без фактического ее пребывания по месту регистрации. Все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденного уголовного дела.

Полиция напоминает жителям региона об ответственности, предусмотренной законодательством за подобного рода противоправные деяния. В соответствии со статьей 322.3 «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации» УК РФ правонарушители наказываются штрафом в размере от ста до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.