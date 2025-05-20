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Геймер из Себежского района стал жертвой мошенников

28.05.2025 15:02|ПсковКомментариев: 0

Пенсионерка из Великих Лук и учащийся из Себежского района поддались на уловки мошенников и лишились в общей сложности более 450 тысяч рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

По версии следствия, к пожилой великолучанке с использованием мессенджера и телефонов под видом сотрудника одной из организаций обратился незнакомец и под предлогом якобы необходимости срочного перевода сбережений на «безопасный счет» завладел денежными средствами горожанки.

А учащийся из Себежского района 27 мая стал жертвой махинатора, который обманным путем завладел деньгами геймера под предлогом получения промокода в компьютерной игре.

В результате потерпевшие лишились в совокупности свыше 450 тысяч рублей.

Кроме того, по имеющимся данным, 26 мая текущего года жительнице Псковского района позвонил мнимый сотрудник «фонда» и под предлогом перерасчета пенсии осуществил неправомерный доступ к ее личному кабинету на сайте «Госуслуги» с последующим блокированием учетной записи женщины.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. В настоящее время по данным фактам возбуждены уголовные дела, в рамках которых выясняются все обстоятельства произошедшего.

Источник: Псковская Лента Новостей
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