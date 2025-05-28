Происшествия

Псковские таможенники обнаружили 3 кг метилэфедрона в микроавтобусе из Польши

В пункте пропуска Бурачки в Себежском районе при сканировании багажа водителя внутри сварочного аппарата выявлены два пакета кристаллообразного вещества. Экспертиза показала, что это синтетический наркотик N-метилэфедрон («соль»), сообщили в Telegram-канале «ФТС России | ProТаможню».

Видео: Telegram-канал «ФТС России | ProТаможню»

Водитель признался, что в Варшаве его попросили отвезти товар в пункт назначения и передать незнакомому мужчине.

В ходе разыскных мероприятий оперативники вышли на след 25-летнего кладмена и организатора преступной схемы в Донецке. Мужчина задержан. Он рассказал, что планировал сбывать «соль» на территории Донбасса.

Фотографии: Северо-Западное таможенное управление

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств, совершенная организованной группой в крупном размере). Максимальная санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы. Подозреваемый заключен под стражу. Расследование продолжается.

Мероприятия проводились совместно с сотрудниками Южной оперативной и Донецкой таможен, а также УФСБ России по Псковской области.