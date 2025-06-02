Происшествия

Порхович предстанет перед судом за незаконное хранение оружия и кражу

36-летнего жителя Порхова могут привлечь к уголовной ответственности за незаконное хранение оружия и боеприпасов к нему, а также кражу чужого имущества с незаконным проникновением в жилище, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Порховского района.

В ходе предварительного расследования установлено, что в сентябре 2022 года обвиняемый, ранее судимый за преступления против собственности, обнаружил вблизи деревни Холомки Порховского района нарезное длинноствольное огнестрельное оружие калибра 5,6 мм (карабин) и патроны к нему. Присвоив найденное оружие, он стал хранить его без соответствующего разрешения до момента изъятия сотрудниками полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

Кроме того, в марте 2025 года данный гражданин совершил кражу имущества из жилого дома в деревне Страшницы Порховского района.

Согласно санкциям, предусмотренным частью 1 статьи 222 УК РФ, обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет со штрафом до восьмидесяти тысяч рублей. По пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом также до восьмидесяти тысяч рублей.