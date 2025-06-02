Происшествия

«Любительница сыра с маслом» лишилась свободы за кражу в Великих Луках

Две великолучанки попались на краже товаров из магазина, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Великих Лук.

Установлено, что в январе, в магазине две женщины похитили несколько пачек сливочного масла и сыра. Похищенное имущество подсудимые поместили в детскую коляску, находящуюся при них.

«Одна из любительниц сыра с маслом судом приговорена к 2 годам 1 месяцу лишения свободы в колонии общего режима», - рассказали в прокуратуре.

В отношении другой подсудимой уголовное преследование прекращено в связи с примирением с потерпевшим.

Постановление и приговор не вступили в законную силу.