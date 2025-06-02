Происшествия

Жителя Невеля осудили за хранение частей огнестрельного оружия. ВИДЕО

Жителя Невеля осудили за хранение частей огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Видео: УФСБ России по Псковской области

Установлено, что в сентябре 2020 года при проведении раскопок в лесном массиве на территории Невельского района обвиняемый обнаружил два затвора винтовок системы Мосина образца 1891/1930 годов, два затвора пистолета-пулемета системы Шпагина «ППШ-41» образца 1941 года, шесть патронов калибра 7,92x57 мм, а также иные патроны разного калибра, и, не имея соответствующего разрешения на право приобретения и хранения оружия, присвоил их себе.

Основные части оружия, боеприпасы, а также извлеченное из патронов взрывчатое вещество мужчина незаконно хранил в мастерской во дворе своего дома, где они были обнаружены и изъяты в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Дело было возбуждено по материалам УФСБ России по Псковской области. В судебном заседании подсудимый свою вину признал полностью, его действия квалифицированы по части 1 статьи 222 УК РФ – как незаконные приобретение и хранение основных частей огнестрельного оружия и боеприпасов, и по части 1 статьи 222.1 УК РФ – как незаконные приобретение и хранение взрывчатых веществ.

При назначении наказания суд учел характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, при отсутствии отягчающих обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление виновного и на условия жизни его семьи, и ему назначено наказание виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, со штрафом в размере 30 000 рублей.