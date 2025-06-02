Происшествия

Мужчина может лишиться свободы на 20 лет за попытку сбыть наркотики в Великих Луках

Житель Великих Лук попал под суд за покушение на незаконный сбыт наркотического средства в крупном размере, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города.

Установлено, что в апреле сотрудники ОМВД по городу Великие Луки задержали мужчину, у которого при личном досмотре был изъят полимерный пакет с синтетическим наркотическим средством массой 1,51 грамма. Указанное вещество мужчина собирался сбыть.

Санкция части 4 статьи 228.1 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до двадцати лет. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.