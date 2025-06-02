Происшествия

Псковичи потеряли миллион рублей из-за действий мошенников

Несколько жителей Псковской области, включая города Псков, Великие Луки, Остров и Псковскую район, стали жертвами мошеннических схем и лишились в совокупности около миллиона рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Преступники действовали под разными предлогами. В частности, искателям «быстрых» денег махинаторы обещали дополнительные заработки в Сети. Некоторых пользователей злоумышленники ввели в заблуждение при осуществлении операций купли-продажи товаров на интернет-сайтах, в том числе мебели и самоката. Другим собеседникам аферисты предложили срочно перевести денежные средства на «безопасные счета», что те и сделали.

В итоге, потерпевшие лишились в совокупности около миллиона рублей. Они обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела. В настоящее время все обстоятельства произошедшего уточняются в ходе следствия.