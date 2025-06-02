Происшествия

Дружинник оказал первую помощь двум работникам пилорамы в Стругах Красных

Член отряда «Дружина» Владимир Игнатьев быстро оказал медицинскую помощь двум мужчинам, которые повредили пальцы циркулярной пилой на пилораме в Стругах Красных, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Михаил Ведерников / Telegram-канал

Во время работы на пилораме двое мужчин повредили циркулярной пилой пальцы рук. Губернатор сообщил, что пострадавшие знали о навыках отряда «Дружина» в оказании первой помощи. Один из мужчин обратился к своему соседу, члену отряда Владимиру Игнатьеву.

Прибывший на место дежурный стругокрасненского отряда наложил жгут, перебинтовал раны и на своём автомобиле доставил мужчин в приёмное отделение больницы.

«Благодарю Владимира Игнатьева за отзывчивость и оперативность. Доверие к нашим дружинникам растёт, жители области видят реальные дела, получают помощь. Это настоящая мужская работа», - выразил слова благодарности Михаил Ведерников.