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Уголовное дело о повторной дискредитации армии возбудили в отношении Льва Шлосберга*

В отношении заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга* возбуждено уголовное дело по статье о повторной дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении партии, основанием для возбуждения дела послужили публичные дебаты с историком Юрием Пивоваровым*.

В ходе утренних мероприятий 10 июня сотрудники правоохранительных органов провели обыск в жилище Льва Шлосберга* и его супруги Жанны Шлосберг. Также обыск был проведён в квартире 96-летнего Марка Шлосберга, отца политика, и в офисе регионального отделения партии в Пскове. В результате были изъяты все электронные устройства.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 20.3.3 УК РФ (повторная «дискредитация армии»).

Как сообщили в отделении «Яблока», Лев Шлосберг* находится в УВД и ждёт допроса. С ним адвокат Владимир Данилов.

По версии следствия, 12 января Лев Шлосберг* совершил публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых сил РФ, путём размещения видеозаписи в «Одноклассниках». Речь о ролике с дебатами между Львом Шлосбергом* и историком Юрием Пивоваровым*.

Ранее суд дважды штрафовал политика по административной статье о «дискредитации армии».

Напомним, также заместитель руководителя партии «Яблоко» обвиняется в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах.

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* Минюстом РФ признаны иностранными агентами