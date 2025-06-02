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Суд по избранию меры пресечения Льву Шлосбергу* перевели в закрытый формат

Заседание по избранию меры пресечения заместителю председателя партии «Яблоко» Льву Шлосбергу* в Псковском городском суде 11 июня перевели в закрытый формат, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

О закрытом формате проведения заседания заявила следователь. Прокурор поддержал данное ходатайство. Адвокат Льва Шлосберга* и сам политик были против закрытого формата проведения суда. Однако суд принял решение закрыть заседание.

Оглашение решения суда по избранию меры пресечения, предварительно, проведут открыто. По словам судьи, СМИ и близких Шлосберга* пригласят на оглашение приговора.

Поддержать политика приехал председатель партии Николай Рыбаков, а также соратники из регионального отделения «Яблока».

Напомним, Лев Шлосберг* был арестован и помещен в изолятор временного содержания вчера после обысков и допроса.

Против него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 280.3 УК РФ о «повторной дискредитации армии». Поводом стало видео дебатов Шлосберга* с историком Юрием Пивоваровым*. Во время дебатов Шлосберг* отстаивал необходимость скорейшего прекращения огня.

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Ранее суд дважды штрафовал политика по административной статье о «дискредитации армии». Также заместитель руководителя партии «Яблоко» обвиняется в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах.

* Минюстом РФ признаны иностранными агентами