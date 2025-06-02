Происшествия

Жители Псковской области перевели мошенникам около 10 миллионов рублей

Несколько жителей Пскова, Великих Лук и Стругокрасненского района поддались на уловки мошенников и лишились в общей сложности более 10 миллионов рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в начале июня некоторым жителям Псковской области звонили неустановленные лица, которые представлялись банковскими служащими, финансовыми специалистами и сотрудниками других организаций. Они сообщили своим собеседникам, что якобы для предотвращения неких несанкционированных действий необходимо срочно перевести денежные средства на «безопасные счета», что те и сделали.

Кроме того, незнакомцы ввели в заблуждение отдельных доверчивых людей, пообещав им дополнительный заработок в Сети. Другим пользователям аферисты создали проблемы при осуществлении операций купли-продажи товаров.

В итоге потерпевшие, среди которых было немало представителей старшего поколения, лишились в общей сложности более 10 миллионов рублей. Они обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела, в рамках расследования которых выясняются все обстоятельства произошедшего.