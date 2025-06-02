Происшествия

У екатеринбуржца списали долги его полного тезки из Пскова

Екатеринбургского пенсионера вынуждают платить долг за двойника из Пскова. Об этом в своем Telegram-канале рассказал депутат Государственной Думы Максим Иванов. Шестой год пенсионер безуспешно пытается доказать, что не должник.

«История началась пять лет назад, когда с его карточки списали деньги в счет долга за услуги ЖКХ. Казалось бы, что тут необычного? Но необычное есть. Пенсионер из Екатеринбурга, а долг за ЖКХ прилетел из Пскова, в котором, к слову, гражданин ни разу не был и "недвижки" там не имеет и не имел», - поделился Максим Иванов.

Мужчина самостоятельно обратился к судебным приставам, там признали ошибку и вернули деньги. Но в 2023 году вновь стали списывать чужой долг с его карты.

«Гражданин снова обратился в ФССП. Но они развели руками. Оказалось, что все персональные данные "должника" были указаны в решении суда, поэтому приставы просто так уже не могут "отмотать назад", - рассказал Максим Иванов. - Рабочая версия происходящего: оплошность, жесткий "косяк" местного водоканала, который в документах перепутал персональные данные екатеринбуржца и псковича. И вообще, отдельный вопрос: откуда у псковских коммунальщих персональные данные уральца?»

Депутат направил запрос в надзорные органы регионального уровня.