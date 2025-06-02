Происшествия

Жители Пскова и Великих Лук потеряли более 600 тысяч рублей из-за телефонных мошенников

Сотрудники правоохранительных органов Псковской области расследуют серию преступлений, связанных с хищением денежных средств у местных жителей посредством телефонного мошенничества. Общая сумма ущерба превысила 600 тысяч рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, ряду жителей региона звонили незнакомцы. Они представлялись сотрудниками разных служб, ведомств и под выдуманными предлогами, якобы, предотвращения незаконных попыток списания денег с банковских счетов ввели собеседников в заблуждение, после чего завладели их сбережениями. А некоторым пользователям аферисты пообещали дополнительный заработок в Сети.

В итоге, после общения с махинаторами доверчивые люди лишились в общей сложности свыше 600 тысяч рублей. Потерпевшие обратились за помощью в полицию. В настоящее время по данным фактам возбуждены уголовные дела. Ведется расследование, в рамках которого выясняются все обстоятельства произошедшего.