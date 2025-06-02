Происшествия

Суд обязал вернуть жительнице Порхова украденные мошенниками деньги

Суд обязал жительницу Калининграда вернуть потерпевшей из Псковской области похищенные деньги, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Порховского района.

В ходе предварительного расследования установлено, что в январе неизвестный обманным путем похитил у потерпевшей 9 000 рублей. Злоумышленник совершил звонки на мобильный телефон женщины, убедив её в необходимости получения «социальной выплаты». В результате с её банковского счета были перечислены денежные средства на расчетный счет, открытый на имя жительницы Калининграда.

Суд, учитывая все обстоятельства дела, удовлетворил исковые требования прокурора и обязал жительницу Калининграда вернуть похищенные 9 000 рублей в пользу потерпевшей. Исполнение решения суда находится под контролем прокуратуры Порховского района.