Происшествия

Садовый дом и две хозпостройки сгорели в псковском СНТ «Факел»

Возгорание садового дома и двух хозяйственных построек произошло в садовом некоммерческом товариществе «Факел» в Псковском районе 15 июня, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Сообщение о возгорании поступило в 16:27. Сгорел садовый дом площадью 60 квадратных метров и две хозяйственные постройки общей площадью 36 квадратных метров.

Возможной причиной стало короткое замыкание электропроводки на вводе в дом. Возгорание ликвидировали восемь специалистов МЧС России и две единицы техники.