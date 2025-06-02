Происшествия

Жителя Пыталовского округа могут осудить на 3 года за избиение мужчины

Жителя Пыталовского муниципального округа могут привлечь к уголовной ответственности за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Пыталовского района.

Установлено, что 21 февраля местный житель, находясь у себя дома, в ходе ссоры с потерпевшим дважды ударил его ногой в грудь, в результате чего причинил мужчине телесные повреждения в виде закрытого перелома передних отрезков 3,4 ребер.

По данному факту возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 112 УК РФ. Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.