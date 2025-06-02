Происшествия

За неделю псковичи потеряли более девяти миллионов рублей из-за мошенников

Более девяти с половиной миллионов рублей потеряли псковичи, ставшие жертвами дистанционного мошенничества, за текущую неделю. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города Пскова.

В одном из случаев неустановленное лицо, под предлогом заработка с помощью инвестиций, завладело денежными средствами пенсионера города Пскова в сумме более 3 500 000 рублей.

Также мошенник, представившись сотрудником Центробанка России, под предлогом недопущения оформления кредитов и переводов денег на безопасный счет, завладело денежными средствами в сумме более 3 800 000 рублей молодого человека 2001 года рождения.

Помимо этого, пенсионерка из Пскова потеряла 1 250 000 рублей из-за мошенника, который представился сотрудником Росфинмониторинга и предложил задекларировать личные средства женщины.