Происшествия

До 5 лет лишения свободы грозит двум жителям Пыталово за кражу из магазина

Прокурор Пыталовского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух местных жителей, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, группой лиц по предварительному сговору), сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре.

В ходе расследования установлено, что 3 мая в 16.28 обвиняемые, воспользовавшись отсутствием внимания со стороны персонала магазина, украли товары на общую сумму 3368 рублей из магазина «Магнит», расположенного в городе Пыталово.

Прокурор Пыталовского района направил уголовное дело для рассмотрения в Пыталовский районный суд.

Санкция статьи обвинения предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.