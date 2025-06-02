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Пскович ударил ножом соседку из-за шума и попал под суд

20.06.2025 14:23|ПсковКомментариев: 0

Псковский городской суд вынес приговор в отношении 39-летнего жителя города Пскова, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенном с применением предмета, используемого в качестве оружия (пункт «з» части 2 статьи 111 УК РФ), сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Пскова.

В суде установлено, что у подсудимого, находящегося по месту своего жительства, возник словесный конфликт на почве того, что потерпевшая в связи с проведением ремонтных работ выносила мусор из своей комнаты, при этом часто хлопала входной дверью, что вызвано недовольство у подсудимого. Кухонным ножом мужчина ударил соседку в живот, чем причинил опасный для жизни вред здоровью.

С учетом мнения государственного обвинителя, подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колони строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год.

Источник: Псковская Лента Новостей
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