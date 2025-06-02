Происшествия

Названа причина затопления домов и участков в псковской деревне Хотицы

Участки и дома в деревне Хотицы Псковского района затопило 19 июня в результате обильных осадков, выпавших накануне, сообщил корреспонденту Псковской Ленты Новостей первый заместитель главы Псковского района Артем Иванов.

Фотографии: Ольга Седоткина

«Дождевая вода протекла под трубой после таких сильных дождей. Сейчас там все там сухо. Мы сейчас ирригационные канавы там прокопали еще, освежили, чтобы вода к людям на участки не шла. Канавы заросли немного, но они глубокие, хорошие. Сегодня очистили полосу отвода, где дороги, прочистили все», – сообщил Артем Иванов.

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Он отметил, что подобная ситуация происходит не в первый раз, так как данные участки располагаются в самой нижней точке этой низины.

«Это не первый случай. По весне это тоже было, талая вода немного подтапливала участки, потому что у них самое низкое место. Раньше это поле агрофирме "Победа" принадлежало и там никогда не сеяли никакие зерновые культуры, сажали в свое время капусту в июле месяце, потому что там всегда стояла вода», – добавил Артем Иванов.

Напомним, 19 июня резко пошла вода с очень сильным напором на участки домов 7 и 9 на улице Снятногорской.