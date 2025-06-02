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Происшествия

Пожилой мужчина погиб при пожаре в бежаницкой деревне Лющик

23.06.2025 16:53|ПсковКомментариев: 0

В Бежаницком округе проводится проверка по факту гибели мужчины в результате пожара. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в СУ СК РФ по Псковской области, в полицию поступила информация о том, что в одном из частных домов в деревне Лющик обнаружено тело 72-летнего мужчины с признаками воздействия высокой температуры. 

Фото здесь и далее: СУ СК РФ по Псковской области

По полученной следствием информации, причиной возгорания могло послужить неосторожное обращение с огнем. Иные лица в ходе пожара не пострадали. В настоящее время назначены медицинская и пожарно-техническая судебные экспертизы, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

 

По результатам проверки будет принято процессуальное решение. 

Источник: Псковская Лента Новостей
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