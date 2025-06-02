Происшествия

Забывшую дома кошелек псковичку будут судить за кражу

Первый заместитель прокурора города Пскова направил в суд уголовное дело в отношении местной жительницы, укравшей товар в магазине, сообщили Псковской Ленте Новостей в городской прокуратуре.

В марте 2025 года обвиняемая отправилась в магазин за продуктами, где поняла, что забыла кошелек дома, поэтому она решила украсть необходимые ей товары. Обвиняемая прошла в торговый зал, где сложила в пакет, который принесла с собой, различный товар. После чего, прошла кассовую зону, и не оплатила товар.

На следующий день обвиняемую задержали по месту жительства, а украденный товар изъяли сотрудники полиции.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.