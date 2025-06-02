Происшествия

В Пскове за незаконный оборот наркотиков к обязательным работам приговорен местный житель

Псковича наказали за незаконное приобретение и хранение наркотического средства в значительном размере, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской транспортной прокуратуре.

Суд установил, что в апреле мужчина незаконно приобрел и хранил для личного употребления наркотическое средство, являющееся производным N-метилэфедрона в значительном размере (0,94 грамма), которое извлек из тайника-закладки на одной из улиц Пскова.

Его действия пресекли сотрудники транспортной полиции, задержав на железнодорожном перегоне Березки-Запсковье. Наркотик изъят из незаконного оборота.

С учетом позиции государственного обвинителя Псковской транспортной прокуратуры суд приговорил мужчину к 250 часам обязательных работ.