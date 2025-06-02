Происшествия

Пушкиногорскому педагогу выплатили надбавки после вмешательства прокуратуры

Прокуратура Пушкиногорского района провела проверку исполнения трудового законодательства в Пушкиногорской санаторной школе-интернате, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

В ходе проверки установили, что педагогу-психологу, являющемуся по совместительству секретарем школьного психолого-педагогического консилиума, с 2024 года и по февраль 2025 года не выплачивали стимулирующую выплату в размере 35% от оклада за ведение психолого-педагогического консилиума.

В связи этим прокуратура района внесла представление в образовательное учреждение.

По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования педагогу произвели перерасчет зарплаты на общую сумму более 36 тысяч рублей.