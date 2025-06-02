Происшествия

Жителя Пскова будут судить за потасовки в общежитии с применением ножа и трости

46-летнего жителя Пскова могут привлечь к уголовной ответственности за причинение вреда здоровью двоих человек (пункт «в» части 2 статьи 115 УК РФ и пункт «з» части 2 статьи 111 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

В ходе следствия установлено, что 5 декабря 2024 года обвиняемый находился в комнате общежития совместно со своим знакомым. В ходе употребления спиртных напитков между ними возник словесный конфликт. Обвиняемый ударил потерпевшего по голове металлической тростью.

А 1 марта в комнате общежития между обвиняемым и его другим знакомым также произошел словесный конфликт, в результате которого мужчина отправился на кухню общежития и взял с кухонного стола нож. Догнав потерпевшего, уходящего из комнаты, он ударил его ножом в область брюшной полости.

В настоящее время уголовное дело в отношении 46-летнего жителя Пскова направлено в городской суд для рассмотрения по существу.

Санкция пункта «в» части 2 статьи 115 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет, а санкция пункта «з» части 2 статьи 111 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.