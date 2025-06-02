Александр Хлопков призвал псковичей сообщать обо всех известных им фактах коррупции

Главный федеральный инспектор по Псковской области Александр Хлопков в эфире радио ПЛН FM (102,6 FM) призвал псковичей сообщать обо всех известных им фактах коррупции в соответствующие органы.
За последнее время в Псковской области прогремело несколько ярких дел коррупционной направленности: дело экс-ректора ПсковГУ Натальи Ильиной, дело экс заместителя начальника ГИБДД, дело руководителя футбольного клуба «Псков» и другие.
«Если человек обладает информацией о неких коррупционных проявлениях, он может сделать две вещи: молчать и возмущаться тем, что работа по борьбе с коррупцией плохо проводится, либо обратиться в правоохранительные органы и сказать о том, что знает», — призвал Александр Хлопков.
Он уточнил, что во втором случае компетентные органы примут соответствующие меры. Если эти меры не были приняты, гражданин может обратится в прокуратуру или приемную президента.
«Тогда уже я получу это обращение. Давать оценки текущим делам преждевременно. Следствие любит тишину. Следователи разберутся, соберут всю необходимую базу и представят на суд», — уточнил главный федеральный инспектор по Псковской области.