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Александр Хлопков призвал псковичей сообщать обо всех известных им фактах коррупции

Главный федеральный инспектор по Псковской области Александр Хлопков в эфире радио ПЛН FM (102,6 FM) призвал псковичей сообщать обо всех известных им фактах коррупции в соответствующие органы.

«Разумеется, работу по борьбе с коррупционерами мы поддерживаем. Я думаю, любой наш слушатель, если он не коррупционер, двумя руками проголосует за то, чтобы эта работа продолжалась и была максимально интенсивной и эффективной», — сказал Александр Хлопков.

За последнее время в Псковской области прогремело несколько ярких дел коррупционной направленности: дело экс-ректора ПсковГУ Натальи Ильиной, дело экс заместителя начальника ГИБДД, дело руководителя футбольного клуба «Псков» и другие.

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«Если человек обладает информацией о неких коррупционных проявлениях, он может сделать две вещи: молчать и возмущаться тем, что работа по борьбе с коррупцией плохо проводится, либо обратиться в правоохранительные органы и сказать о том, что знает», — призвал Александр Хлопков.

Он уточнил, что во втором случае компетентные органы примут соответствующие меры. Если эти меры не были приняты, гражданин может обратится в прокуратуру или приемную президента.

«Тогда уже я получу это обращение. Давать оценки текущим делам преждевременно. Следствие любит тишину. Следователи разберутся, соберут всю необходимую базу и представят на суд», — уточнил главный федеральный инспектор по Псковской области.