Происшествия

Малолетнего ребёнка обманули в игре «Роблакс» на 100 тысяч рублей в Пскове

Неустановленное лицо под видом блогера в одном из мессенджеров обратилась к малолетней девочке, которая играет в игру «Роблакс», сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Пскова.

Фотография: Frepeek / автор alexeyzhilkin

Блогер сообщила о возможности получения дополнительных «роблаксов» (то есть игровой валюты), но для этого необходимо взять телефон одного из родителей. Далее ребенок действовал по указанию блогера – заходила в приложение банка, вводила какие-то цифры.

Таким образом на маму девочки злоумышленники оформили кредитную карту на сумму 200 000 рублей и списали с нее 100 000 рублей путем проведения оплаты в магазине, который находится в Таджикистане.

СУ УМВД России по городу Пскову возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину).

Процессуальное решение следственного органа о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества в особо крупном размере признано законным и обоснованным.

Санкция части 2 статьи 159 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.