Политика

Рейтингомер: 80 лет Победы, новые имена и скелеты в шкафу

Всем привет! После небольшой паузы с вами вновь Господин Рейтингомер. Сегодня будем обозревать активность политиков, чиновников и прочих публичных персон не за семь дней, как обычно, а за пару недель, изобиловавших праздниками и выходными.

В остальном всё по-прежнему: оценки выставляются по пятибалльной шкале, плюсы - это активность, имевшая положительный эффект, а минусы - поражения и ошибки. И да - всё сказанное здесь является субъективным мнением обозревателя.

-5 Виталий Соловьев

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Самую низкую оценку -5 отправляем в Новосокольнический район его главе Виталию Соловьеву. Он предстанет перед судом за превышение должностных полномочий. Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу. По версии правоохранителей, чиновник подписал акты о приемке выполненных работ по строительству жилого дома, несмотря на незавершённость строительства и наличие дефектов. Затем купил 37 непригодных для проживания квартир и оплатил их за счёт бюджетных средств, предназначенных для переселения граждан из аварийного жилья. Сумма сделки превысила 67 млн рублей. Главе может грозить от трех до десяти лет.

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-4 Светлана Григорьева

Фото: zakon-sud.com

Минус четыре ставим зампредседателя Псковского городского суда Светлане Григорьевой, которая, по сообщениям СМИ, отпустила из-под стражи четырех украинских наркокурьеров, после чего они сбежали из страны. И теперь госпожа Григорьева может лишиться статуса. В настоящее время в ее отношении проводится проверка. С выводами относительно этого эпизода и прочих возможных «скелетов в шкафу» спешить не будем, но констатируем факт: история получила широкий резонанс, о ней сообщили многие федеральные СМИ, в итоге псковский суд и регион в целом предстали в негативном свете.

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-3 Николай Загоруй

Минус три получает псковский бизнесмен Николай Загоруй - по той причине, что суд взыскал с возглавляемой им «Северо-Западной инвестиционной компании» в пользу регионального комитета по туризму более 1 миллиона рублей. Еще в 2023-м комитет представил обществу «Раздолье» (ныне реорганизовано путем присоединения к «Северо-Западной инвестиционной компании») 11-миллионную субсидию на проект «Модульный отель». Однако по итогу проверки было установлено фактическое отсутствие созданных в 2024 году модульных некапитальных средств размещения. Раз так - комитет потребовал возвратить субсидию, а несвоевременный возврат денег в полном объеме послужил основанием для обращения в суд.

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-2 Дмитрий Михайлов

Фото: социальные сети

«Опять двойка» в дневнике руководителя фракции КПРФ в областном Собрании, второго секретаря обкома партии Дмитрия Михайлова. Так оцениваем волну едких комментариев в соцсетях и Telegram-каналах по поводу появления коммуниста с портретом Сталина рядом с участниками «Бессмертного полка» 9 мая. В рамках этой акции вообще-то принято отдавать дань памяти своим родным и близким людям. А Иосиф Сталин явно не является родственником товарища Михайлова. -2 ставим ему за неподобающую попытку политизации священного Дня Победы.

-1 Артур Гайдук

Минус один ставим руководителю регионального отделения «Яблока» Артуру Гайдуку. Во-первых, яблочники получили отказы в регистрации инициативным группам по проведению референдумов в муниципалитетах. Во-вторых, глава реготделения партии отказался от предложения расставить в прямом радиоэфире все точки над i в споре с главой псковского облизбиркома. Вдобавок глава Завеличенской волости Валерия Фомина, которая ранее баллотировалась от «Яблока», перешла в стан сторонников «Единой России».

0 Вера Шибина

Фото из официальной группы МПГУ в соцсети «ВКонтакте»

Тем временем стало известно, кто теперь возглавляет представительство Псковской области при правительстве России в Москве. Зовут руководительницу Вера Шибина. Любопытно, что в сообщениях на эту тему не обошлось без путаницы: в некоторых Telegram-каналах ее отчего-то назвали Натальей. Так или иначе, ставим госпоже Шибиной, уже проведшей в новом статусе встречу в одном из московских вузов, нейтральную оценку 0.

+1 Александр Серавин

Плюс один заслужил бывший вице-губернатор Псковской области, руководитель исполкома «Единой России» в Санкт-Петербурге Александр Серавин. Он награжден медалью Министерства обороны РФ «За укрепление боевого содружества». По словам господина Серавина, он награжден за участие в гуманитарных конвоях и командировки в зону СВО, а также за кураторство и командировки в ВГА Бериславский район.

+2 Антон Минаков

Плюс два заработал региональный координатор ЛДПР Антон Минаков. Положительной оценкой отмечаем активное личное участие псковского либерал-демократа в череде майских праздников. Так, Минакова можно было увидеть, например, среди участников автопробега ЛДПР в честь Первомая и поздравляющим журналистов с Днем радио. А накануне 80-летия Победы партийный руководитель навестил с подарками 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны Георгия Давыдова и в его лице поблагодарил всех ветеранов за их подвиг.

+3 Игорь Иванов

Строчкой выше, на плюс три, расположился председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов. Положительную оценку он получает, естественно, за яркие первомайские мероприятия псковских профсоюзов 1 мая. В масштабных акциях могли поучаствовать все желающие. Особо отметим, что в преддверии Дня Победы руководство облсовпрофа решило провести автопробег по памятным местам, возложить к монументам цветы и отдать дань памяти героям-защитникам Отечества.

+4 Епископ Сергий

Плюс четыре ставим епископу Великолукскому и Невельскому Сергию. Тем самым отмечаем очень важные события в жизни РПЦ - принесение мощей святителя Тихона в куньинский поселок Клин и готовящийся к открытию епархиальный музей в Великих Луках. Торжественная церемония открытия этого уникального музея в здании управления Великолукской епархии запланирована на 14 мая.

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+5 Михаил Ведерников

Фото: правительство Псковской области

Максимально высокую оценку плюс пять получает губернатор Псковской области Михаил Ведерников за организацию и проведение мероприятий, посвященных 80-летию Победы. Это и зажжение новых Вечных огней в муниципалитетах, и мультимедийный спектакль в Псковском кремле, и закладка в Москве Аллеи памяти «Псковская область - Родина Знамени Победы», и мероприятие в Идрице с участием «Русских Витязей», и многое другое. Особо отметим, что в этом году в Пскове вновь состоялся парад, а акция «Бессмертный полк» прошла в очном формате.

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Это был обзор активности политиков, чиновников и общественников от Господина Рейтингомера. До встречи через неделю!