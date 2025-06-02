Происшествия

Великолучанина могут лишить свободы за уклонение от административного надзора

54-летнего жителя Великолукского района могут лишить свободы за уклонение от административного надзора (часть 1 статьи 314.1 УК РФ), сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре района.

Островский городской суд установил административный надзор в отношении жителя Великолукского района. Однако он без уважительных причин и без уведомления МО МВД РФ «Великолукский» покинул место жительства.

Преступление относится к категории небольшой тяжести, вместе с тем санкция статьи предусматривает также наказание в виде лишения свободы на срок до 1 года.