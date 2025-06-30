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Жительница Печорского района лишилась земельного участка из-за долга по кредитам

Печорский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску судебного пристава об обращении взыскания на земельный участок, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Жительница Печорского района является должником по исполнительному производству о взыскании задолженности по кредитным платежам в размере 397300,76 рубля.

Установлено и подтверждается материалами дела, что в ходе исполнительных действий в отношении должника требования взыскателя не исполнены в полном объеме, что нарушает права взыскателя. Денежные средства и иные ценности, достаточные для погашения задолженности, у ответчика не обнаружены, в связи с чем возникли основания для обращения взыскания на принадлежащее должнику недвижимое имущество.

Ответчику на праве собственности принадлежит земельный участок, кадастровая стоимость которого составляет 57 147,44 рубля, что не превышает объем требований взыскателя. Требование истца об обращении взыскания на земельный участок ответчика соответствует нормам действующего гражданского законодательства и направлено на защиту прав взыскателя способом, предусмотренным законом.

Печорский районный суд принял решение взыскать земельный участок должника.