Происшествия

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела на предпринимателя, по вине которого в Пскове отравились около 40 человек

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении предпринимателя, из-за деятельности которого отравилось около 40 человек в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

«На данный момент по данному факту в УМВД России по городу Пскову проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», - сообщили в ведомстве.

Напомним, по информации о случаях острой кишечной инфекции (ОКИ) в одном из социальных учреждений города Пскова управление Роспотребнадзора по Псковской области оперативно провело санитарно-эпидемиологическое расследование. Деятельности оператора питания данного соцучреждения временно приостановили.

По неофициальной информации, пострадали десятки человек. Происшествие имело место в учреждении, расположенном в микрорайоне Борисовичи города Пскова.