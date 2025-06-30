Происшествия

В Великих Луках росгвардейцы задержали подозреваемого в краже алкоголя

Великолукские сотрудники Росгвардии задержали гражданина, подозреваемого в краже из магазина, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

2 июля около 18:00 сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии прибыли к магазину на улице Комсомольца Зверева. Персонал торговой точки несколькими минутами ранее активировал тревожную кнопку.

На месте происшествия росгвардейцы задержали 39-летнего жителя Великих Лук, который похитил из торгового зала алкогольную продукцию. По факту хищения проводится проверка.