Происшествия

Жителя Островского района оштрафовали за оправдание терроризма

Жителя Островского района оштрафовали на 400 тысяч рублей за оправдание терроризма, сообщили Псковской Ленте Новостей в УФСБ России по Псковской области.

Видео: УФСБ России по Псковской области

Установлено, что фигурант в сети Интернет размещал материалы, оправдывающие деятельность организаций, признанных в Российской Федерации террористическими.

Гражданин признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности) и частью 2 статьи 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности).

Мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и размещением информации с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, сроком на полтора года.

Приговор вынес Первый Западный окружной военный суд, он вступил в законную силу.