Происшествия

Представителя «Псковвтормета» наказали за взятку начальнику пункта техобслуживания вагонов

Представитель организации «Псковвтормет» передал 109 тысяч рублей начальнику пункта техобслуживания вагонов Новгород депо - Санкт-Петербург — Сортировочный — Московский — филиала ОАО «РЖД» за ускорение отгрузки лома черных металлов. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Новгородская транспортная прокуратура выявила факт коррупции и возбудила дело об административном правонарушении по статье 19.28 КоАП РФ.

В отношении взяткодателя и взяткополучателя суд вынес обвинительные приговоры.