Происшествия

Фёдору Смолову грозит до 5 лет лишения свободы за драку в московском кафе

Футболисту Фёдору Смолову грозит до пяти лет лишения свободы за драку в «Кофемании» в Москве, заявил адвокат.

Адвокат Максим Калинов дал комментарий изданию «Газету.ру» на появившееся видео конфликта нападающего «Краснодара» в одном из московских ресторанов:

«Ему грозит уголовная ответственность за причинение легкого вреда здоровью по ст. 115 Уголовного кодекса (до двух лет лишения свободы) или средней тяжести по ст. 112 Уголовного кодекса (до пяти лет). Тяжесть вреда здоровью определит судебно-медицинское исследование, а в дальнейшем экспертиза. Однозначно, состав преступления имеется», - сказал адвокат.

Напомним, известный футболист Фёдор Смолов избил двух человек в кафе «Кофемания» в центре Москвы.