Происшествия

Жилой дом сгорел в Пустошке

Возгорание в жилом доме произошло на улице Молодежная в Пустошке 5 июня, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

В 20:14 произошло возгорание в жилом доме площадью 72 квадратных метра. В кухне огонь повредил стену на площади 2 квадратных метра. Возможная причина – короткое замыкание электропроводки на кухне. Возгорание ликвидировали шесть специалистов МЧС России и две единицы техники.

Ранее, в 7:46, поступило сообщение о возгорании бесхозного строения площадью 24 квадратных метра в деревне Великополье Куньинского района. Причина – неосторожное обращение с огнем. На месте работали семь специалистов МЧС России и две единицы техники.