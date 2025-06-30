Происшествия

Псковичу ограничили свободу за приобретение наркотиков

Псковичу ограничили свободу на год за приобретение и хранение наркотиков, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской транспортной прокуратуре.

Псковский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя, его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотического средства в значительном размере).

Суд установил, что в марте мужчина незаконно приобрел и хранил для личного употребления наркотическое средство, являющееся производным N-метилэфедрона, в значительном размере (0,28 грамма), которое извлек из тайника-закладки на одной из улиц Пскова. Его действия пресекли сотрудники транспортной полиции, задержав на железнодорожном перегоне Любятово - Запсковье. Наркотик изъят из незаконного оборота.

С учетом позиции государственного обвинителя Псковской транспортной прокуратуры, суд приговорил мужчину к 1 году ограничения свободы с наложением ряда запретов, в том числе запрещено покидать место жительства в ночное время.