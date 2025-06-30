Происшествия

Проводится проверка по факту гибели мужчины при пожаре в псковской деревне Крипецкое-2

В Псковском районе проводится проверка по сообщению о гибели мужчины при пожаре, сообщили Псковской Ленте Новостей в СУ СК РФ по Псковской области.

Фото: СУ СК РФ по Псковской области

В правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении на месте пожара в строительном блок-контейнере в деревне Крипецкое-2 Псковского района тела 43-летнего местного жителя с признаками воздействия высоких температур.

По полученной информации причиной возгорания могло послужить неосторожное обращение с огнем. Иные лица в ходе пожара не пострадали. В настоящее время назначены медицинская и пожарно-техническая судебные экспертизы, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.