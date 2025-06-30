Происшествия

Ручную гранату идентифицировали в островской деревне Рубилово

Ручную гранату идентифицировали в Островском районе 7 июля, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Главного управления МЧС России по Псковской области.

Группой разминирования поисково-спасательного отряда города Пскова вблизи деревни Рубилово Островского района идентифицирована ручная граната РГД-33 времен Великой Отечественной войны.

Напомним, при обнаружении предмета, даже похожего на взрывоопасный, необходимо немедленно сообщить об этом по телефонам: 01, 02 или 101, 102, 112 (с мобильного телефона).