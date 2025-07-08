Происшествия

«Это была бомбежка небесная»: великолучане приняли на себя удар

В южных районах Псковской области вчера вечером прошел торнадо и выпал град, который поражает своими размерами. Пользователи соцсетей постят градины в сравнении с куриным яйцом, и они только чуть-чуть уступают в размерах. Попавшие под град жалуются, что удары небесными льдинками были очень ощутимы, а автовладельцы всерьез опасались за сохранность стекол своих транспортных средств, многие принимали решение в такую непогоду никуда не ехать.

Фото: глава Великолукского района Алексей Кузьмин / Telegram

«МК в Пскове» поговорил с очевидцами событий, а также собрал впечатления попавших под проливной дождь и путешествовавших на личных автомобилях в град жителей Псковской области. Подробнее читайте по ссылке >>>.