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Мошенники лишили жителей Псковской области более миллиона рублей

Несколько жителей Пскова, Острова, Себежа и Псковского района поддались на уловки мошенников и лишились в обшей сложности свыше миллиона рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, несколько жителям Псковской области звонили неустановленные лица, которые представлялись правоохранителями и сотрудниками других организаций. Они сообщили своим собеседникам, что какие-то злоумышленники будто бы намерены незаконно оформить на них кредиты и осуществить несанкционированное снятие денег с их банковских счетов. И для предотвращения этих противоправных деяний настоятельно рекомендовали гражданам срочно перевести денежные средства на «безопасные счета», что те и сделали.

Кроме того, незнакомцы ввели в заблуждение и некоторых геймеров под предлогом продажи игровой валюты в популярной компьютерной игре. А кому-то из доверчивых людей они заявили, что якобы ошибочно перевели им деньги и потребовали их вернуть.

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В итоге потерпевшие, поддавшись на эти ухищрения аферистов, лишились в обшей сложности свыше миллиона рублей. Они обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела, в рамках расследования которых выясняются все обстоятельства произошедшего.